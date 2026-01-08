На проспекте Мира в Калининграде отремонтируют еще один дом

Главный фасад пятиэтажного дома № 72−72А 1972 года постройки на проспекте Мира отремонтируют в этом году.
Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, здание получит «более выразительный облик, сохранив при этом присущую ему сдержанность и геометрию форм».
Фасад облицуют плиткой «в теплой гамме красного кирпича».
Будут обустроены ниши из фактурной штукатурки, обрамленные фибробетоном.
На балконах появятся новые металлические ограждения.
Отмечается, что в прошлом году были проведены работы по ремонту дворового фасада этого дома.