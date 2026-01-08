Ричмонд
На проспекте Мира в Калининграде отремонтируют еще один дом

Преобразования коснутся дома № 72−72А.

Источник: Фонд капремонта Калининградской области

Главный фасад пятиэтажного дома № 72−72А 1972 года постройки на проспекте Мира отремонтируют в этом году.

Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, здание получит «более выразительный облик, сохранив при этом присущую ему сдержанность и геометрию форм».

Фасад облицуют плиткой «в теплой гамме красного кирпича».

Будут обустроены ниши из фактурной штукатурки, обрамленные фибробетоном.

На балконах появятся новые металлические ограждения.

Отмечается, что в прошлом году были проведены работы по ремонту дворового фасада этого дома.