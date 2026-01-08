Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках белорусов

Физические лица в Беларуси за 2025 год стали чистыми продавцами валюты. О том, что происходит с долларом и другими валютами на руках белорусов, сообщили в Национальном банке.
Так, за прошлый год белорусами было продано валюты на 1,63 миллиарда долларов в эквиваленте больше, чем было куплено.
Общий объем приобретенной белорусами валюты за прошлый год составил 12,95 миллиарда долларов, а проданной — 14,58 миллиарда долларов.
При этом только за декабрь 2025-го продажа физлицами наличной и безналичной валюты превысила покупку на 115,2 миллиона долларов.
Также в роли чистых покупателей валюты выступили и компании — резиденты в 2025-м. За год предприятия приобрели валюты на 2,3 миллиарда долларов больше, чем продали. В общем, юрлица купили валюты в 2025-м на 39,76 миллиарда в долларовом эквиваленте, а продали — на 37,45 миллиарда.
В последний месяц года приобретение юрлицами валюты превысило продажу на 317 миллионов.
