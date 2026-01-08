Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках белорусов

Также в роли чистых покупателей валюты выступили и компании — резиденты в 2025-м. За год предприятия приобрели валюты на 2,3 миллиарда долларов больше, чем продали. В общем, юрлица купили валюты в 2025-м на 39,76 миллиарда в долларовом эквиваленте, а продали — на 37,45 миллиарда.