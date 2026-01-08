Калининградская рыбная отрасль завершила год с недоловом почти на треть

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли. Снижение объемов добычи напрямую сказалось на переработке и выпуске готовой продукции, прежде всего консервов, включая традиционные для региона шпроты.
Основными причинами недолова участники рынка называют затяжные штормовые периоды, которые ограничивали выход судов в море, а также рост себестоимости промысла. Существенное влияние оказали и логистические сложности, сохранявшиеся в течение года. В совокупности эти факторы привели к снижению объемов сырья, поступающего на перерабатывающие предприятия.
Несмотря на подорожание сырья и увеличение производственных затрат, резкого роста цен на рыбные консервы на потребительском рынке не произошло. Производители, по их словам, удерживали стоимость продукции за счет внутренних резервов и оптимизации расходов. Одновременно отрасль столкнулась с дополнительным давлением в виде внеплановых проверок и конкуренции, связанной с различиями в трактовке требований технического регламента.
При этом предприятия рыбной промышленности продолжают инвестировать в развитие. Компании заявляют о подготовке проектов полного цикла переработки, которые должны снизить зависимость от внешних факторов, сократить потери и сохранить позиции калининградских производителей на внутреннем рынке.