Калининградская рыбная отрасль завершила год с недоловом почти на треть

Несмотря на подорожание сырья и увеличение производственных затрат, резкого роста цен на рыбные консервы на потребительском рынке не произошло. Производители, по их словам, удерживали стоимость продукции за счет внутренних резервов и оптимизации расходов. Одновременно отрасль столкнулась с дополнительным давлением в виде внеплановых проверок и конкуренции, связанной с различиями в трактовке требований технического регламента.