Борт «Белавиа» прибыл из Тель-Авива в Минск после 4-летнего перерыва полетов

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Компания «Белавиа» возобновила рейсы из Минска в Тель-Авив и обратно 8 января 2026 года после четырехлетнего перерыва, передает корреспондент Sputnik.
Сегодня из Национального аэропорта Минск в Тель- Авив в 7:32 вылетел борт «Белавиа», в пункт назначения он прибыл в 12:20.
В обратном направлении самолет отправился из столицы Израиля в 13:15 и прибыл в столицу Беларуси в соответствии с расписанием — в 20:40.
Как сообщала пресс-служба авиакомпании, рейсы Минск — Тель-Авив будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737−8, которые преодолевают расстояние между столицами двух государств более чем за 6 чесов.
Примечательно, что Тель-Авив — одно из первых направлений маршрутной сети «Белавиа». Авиакомпания запустила первые полеты в Израиль в 1995 году.
Полеты в Тель-Авив были приостановлены в феврале 2022-го по причинам, не зависящим от белорусский авиакомпании.
Сложные погодные условия.
Прилет самолета «Белавиа» из Израиля в Минск пришелся на сложные погодные условия в белорусской столице — вечером город буквально накрыла снежная буря. Но несмотря на это все прошло благополучно.
Белгидромет из-за сложных погодных условий объявил на 8 января оранжевый уровень опасности, а на 9 января — красный. По данным синоптиков, завтра во многих районах страны ожидается метель, снежные заносы и усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с.