Названы регионы-лидеры по добыче самой чистой нефти в России

По оценкам специалиста, на трудноизвлекаемые ресурсы уже приходится около 63% всей добываемой нефти, и в дальнейшем этот показатель будет увеличиваться. К традиционным районам относится и Урало-Поволжье. Там сосредоточено почти 80% российской добычи высокосернистой нефти. Эксперт считает, что по мере истощения запасов в этом регионе доля сырья с высоким содержанием серы будет снижаться. При этом постепенное исчерпание легкоизвлекаемых запасов в Западной Сибири, по его прогнозу, усилит смещение добычи в новые регионы на востоке страны и в более сложные продуктивные горизонты.