Названы регионы-лидеры по добыче самой чистой нефти в России

Северные регионы России славятся добычей самой чистой нефти.
Традиционные регионы Западной Сибири — ХМАО и ЯНАО — сохранили ключевые позиции в России в добыче низкосернистой нефти, которую считают наиболее чистой. На каждый из этих округов приходится по 23% общероссийской добычи такого сырья. Об этом сообщил руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин в комментарии РИА Новости.
«В структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО. Кроме того, в относительно новых регионах Восточной Сибири также добываются значительные объемы низкосернистой нефти: 11% — в Красноярском крае, 10% — в Якутии, 8% — в Иркутской области», — привел расчеты Шашкин. Данные приведены на конец 2024 года.
Аналогичную пропрорцию демонстрируют извлекаемые запасы низкосернистой нефти. На ЯНАО и ХМАО приходится по 24% таких ресурсов — это 3,9 и 3,8 млрд тонн соответственно. Около 3,4 млрд тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае. В целом по стране, по данным Шашкина, 32% добычи приходится на низкосернистую нефть, 49% — на сернистую, 19% — на высокосернистую.
По оценкам специалиста, на трудноизвлекаемые ресурсы уже приходится около 63% всей добываемой нефти, и в дальнейшем этот показатель будет увеличиваться. К традиционным районам относится и Урало-Поволжье. Там сосредоточено почти 80% российской добычи высокосернистой нефти. Эксперт считает, что по мере истощения запасов в этом регионе доля сырья с высоким содержанием серы будет снижаться. При этом постепенное исчерпание легкоизвлекаемых запасов в Западной Сибири, по его прогнозу, усилит смещение добычи в новые регионы на востоке страны и в более сложные продуктивные горизонты.