Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 9 января перед выходными

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 9 января, пятницу. Перед выходными стали выше курс доллара и курс российского рубля, а курс евро стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 9 января, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9550 белорусского рубля, 1 евро — 3,4505 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6798 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 8 января, курс евро стал ниже, а курс доллара и курс российского рубля стали выше в пятницу, 9 января. Ощутимее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0018 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0094 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0063 белрубля.
Также Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках белорусов.