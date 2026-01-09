Туристы потратили на аренду жилья в Тюмени на Новый год около 5 тыс рублей

Стоимость аренды жилья в Тюмени оказалась одной из самых доступных по стране.
Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Тюмени на новогодние праздники 2025−2026 годов составила 4,8 тыс. рублей в сутки. Такие данные привели аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». Исследование охватывает популярные туристические направления России и показывает, во сколько обошлись туристам новогодние каникулы в крупных городах страны.
«Из российских самых востребованных направлений дороже всего бронирования обходятся в Нижнем Новгороде — 8,4 тыс. руб. за сутки, Ярославле — 8 тыс. руб. и Великом Новгороде — 7,6 тыс. руб.», — говорится в материалах «Суточно.ру», опубликованных ТАСС. Аналитики отметили, что Тюмень по уровню цен вошла в число более доступных крупных городов.
По данным сервиса, в Москве средняя стоимость аренды жилья на зимние каникулы достигла 7,5 тыс. рублей в сутки. В Казани туристы платили в среднем 7,3 тыс. рублей, в Пскове — 7 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге и Кисловодске посуточная аренда обошлась в 6,2 тыс. рублей, в Сочи — в 5,8 тыс. рублей.
В Екатеринбурге средняя цена аренды составила 4,9 тыс. рублей в сутки, в Краснодаре — 4,7 тыс. рублей, в Калининграде — 4,6 тыс. рублей, в Новосибирске — 3,9 тыс. рублей. В целом по России средняя стоимость съемного жилья на новогодние праздники достигла 7 тыс. рублей в сутки. По оценке аналитиков, за год цены выросли на 7%. Чаще всего отдыхающие бронировали однокомнатные квартиры и апартаменты. Как указано в исследовании, туристы обычно арендуют жилье на трое суток и тратят на размещение около 21 тыс. рублей за поездку.
Ранее аналитики фиксировали рост интереса жителей Тюменской области к отдыху внутри региона: в декабре 2025 года число бронирований номеров в санаториях по сравнению с 2024 годом увеличилось на 57%, а трафик на сайты здравниц — в 3,4 раза. Также вырос спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома, где средняя стоимость ночи на новогодние праздники достигла 7,7 тыс. рублей, что на 8% выше прошлогоднего уровня.