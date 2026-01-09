Туристы потратили на аренду жилья в Тюмени на Новый год около 5 тыс рублей

В Екатеринбурге средняя цена аренды составила 4,9 тыс. рублей в сутки, в Краснодаре — 4,7 тыс. рублей, в Калининграде — 4,6 тыс. рублей, в Новосибирске — 3,9 тыс. рублей. В целом по России средняя стоимость съемного жилья на новогодние праздники достигла 7 тыс. рублей в сутки. По оценке аналитиков, за год цены выросли на 7%. Чаще всего отдыхающие бронировали однокомнатные квартиры и апартаменты. Как указано в исследовании, туристы обычно арендуют жилье на трое суток и тратят на размещение около 21 тыс. рублей за поездку.