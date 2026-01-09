Ричмонд
Владельцы новых LADA Vesta и Granta жалуются на частые поломки

Новые LADA Vesta и Granta начали преподносить владельцам неприятные сюрпризы. Автолюбители сталкиваются с провалами тяги, рывками двигателя, высоким расходом и посторонними шумами, пишет Mash.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, причина — в не самых надёжных комплектующих. Устанавливаемые на автомобили бюджетные форсунки работают нестабильно, а ремни ГРМ на 16-клапанных версиях шумят и быстро изнашиваются даже при небольшом пробеге.

Многие также жалуются на дроссельную систему: обороты холостого хода начинают «плавать», а педаль газа откликается с задержкой. Автовладельцы, как сообщается, предпочитают не ждать серьёзных поломок. Они закупают более качественные аналоги и меняют проблемные детали сами, чтобы избежать крупных трат в сервисе.

