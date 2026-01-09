В Тюмени выставили на продажу ресторан «Ростикс» за 105 млн рублей

Причину продажи коммерческого объекта собственник не указывает.
В Тюмени выставили на продажу здание с арендатором — федеральной сетью ресторанов быстрого питания «Ростикс». Объект по ул. Федюнинского, 12 (ретейл-парк «Рыба-пила») продают за 105 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».
«К продаже предлагается отдельно стоящее здание общей площадью 276,6 м² по адресу Тюмень, ул. Федюнинского, 12. Арендатор — федеральная сеть предприятий быстрого питания “ROSTICS”. Арендная ставка — 580 000 рублей или процент с оборота и доставки. Срок аренды — 15 лет», — говорится в объявлении.
Согласно данным в объявлении, арендатор отдельно оплачивает коммунальные услуги. Указаны условия переменной арендной платы: 6% от оборота при выручке до 12 млн рублей, 6,5% — с оборота свыше 12 млн, 4% — с оборота службы доставки. В карточке лота отмечено, что средний оборот по аналогичным ресторанам сети составляет от 14 млн рублей в месяц. При таком потоке выручки арендная плата, по расчетам собственника, может достигать 910 тыс. рублей в месяц.
Ресторан быстрого питания «Ростикс» в ретейл-парке «Рыба-пила» на Федюнинского, 12 открылся в конце 2025 года. Объект расположен в непосредственной близости от транспортной развязки улиц Мельникайте и Федюнинского с высоким автомобильным трафиком. За зданием находится жилой комплекс. В шаговой доступности ведется застройка микрорайона «Корней».
Ранее в Тюмени на продажу уже выставляли крупные объекты недвижимости. Недостроенную гостиницу на улице Александра Логунова, 7/2, площадью 5,7 тысячи квадратных метров, оценили в 130 млн рублей.