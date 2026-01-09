Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Торговая сделка Китая и США имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
«После уже состоявшегося обмена с Китаем болезненными взаимными экономическими ударами США вряд ли станут механически повторять этот опыт в 2026 году. Заключенная в октябре 2025 года китайско-американская торговая сделка имеет шансы оказаться жизнеспособной и действовать в течение года», — отмечают авторы доклада.
Подчеркивается, что это позволит стабилизировать отношения между Пекином и Вашингтоном, сделать их более предсказуемыми.
«Китайская сторона заинтересована в том, чтобы сосредоточить внимание на планах внутреннего экономического развития, не отвлекаясь на решение внезапно создаваемых администрацией Дональда Трампа конфликтных ситуаций», — добавили в ИМЭМО РАН.
В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения «фентаниловых» тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.