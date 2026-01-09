Торговая сделка Китая и США может быть жизнеспособной, заявили в РАН

В конце октября 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения «фентаниловых» тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.