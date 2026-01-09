Аналитики рассказали, как долго придется продавать квартиру в Тюмени

Жители Тюмени готовы торговаться при продаже своих квартир.
Владельцам квартир в Тюмени в среднем требуется более четырех месяцев, чтобы продать свое жилье, при этом они готовы снижать стоимость почти на 7%. Такие данные по итогам ноября 2025 года привела компания «Этажи» в своем аналитическом отчете по рынку недвижимости города.
«Средний предпродажный торг составил 6,97%. Медианный срок экспозиции проданных в прошедшем месяце квартир — 4,53 месяца», — говорится в отчете.
Согласно документу, в ноябре 2025 года наибольший спрос у покупателей пришелся на квартиры в центральных и прилегающих районах Тюмени. В качестве самых востребованных локаций названы Центр, КПД, Плеханово и Дом Обороны, отмечают аналитики. Там активнее всего проходили показы и сделки.
Удельная цена предложения по городу составила 123 560 рублей за квадратный метр. Это на 0,27% больше, чем в октябре. В пересчете на «квадрат» рост достиг 333 рублей. При этом реальная цена сделок оказалась ниже — 115 807 рублей за квадратный метр.
Объем предложения за месяц заметно сократился. По данным отчета, на рынке 12 262 выставленные на продажу квартиры. Это на 378 объектов меньше, чем месяцем ранее.
Ранее аналитики «Этажей» фиксировали в Тюмени рост разрыва в стоимости квадратного метра между новостройками и вторичным жильем: с 4,5% в конце 2022 года до 23,5% к концу 2025-го. Эксперты связывают это с преобладанием на «вторичке» старых домов и большей готовностью продавцов снижать цены на фоне ограниченного спроса из-за высокой ипотечной ставки.