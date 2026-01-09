Аналитики рассказали, как долго придется продавать квартиру в Тюмени

Владельцам квартир в Тюмени в среднем требуется более четырех месяцев, чтобы продать свое жилье, при этом они готовы снижать стоимость почти на 7%. Такие данные по итогам ноября 2025 года привела компания «Этажи» в своем аналитическом отчете по рынку недвижимости города.