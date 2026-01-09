Как правильно покупать доллары в Казахстане, рассказали аналитики

Цель — это главное. Просто покупать доллары, потому что «это выгодно», может оказаться плохой стратегией. Курс может колебаться, как это было в 2025 году. В результате, если деньги срочно понадобятся, придется продавать валюту по цене ниже, чем она покупалась. Сначала нужно определить цель покупки валюты. Это могут быть: накопления на «черный день», диверсификация сбережений, инвестирование в иностранные ценные бумаги или крупные покупки и траты в будущем.