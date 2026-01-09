Как правильно покупать доллары в Казахстане, рассказали аналитики

Вопрос «когда покупать доллары или евро?» в Казахстане часто возникает во время валютных колебаний. Казахстанцы стремятся получить выгоду от курса и защитить свои накопления от обесценивания. Однако, по мнению аналитиков Telegram-канала the HODL, такой подход ошибочен. Причина в том, что люди покупают валюту «по настроению рынка», что приводит к финансовым потерям из-за эмоций, а не из-за курса. Поэтому важно придерживаться правильного подхода к вложениям в иностранную валюту.
Не гнаться за идеальным курсом — это ключевой совет. Желание «поймать дно» курса для выгодной покупки может привести к убыткам. Если цели долгосрочные — копить, инвестировать или защитить сбережения, мелкие колебания не имеют значения. Через год-два курс изменится, и, как показывает история тенге, часто он будет выше. Поэтому перед инвестированием в иностранную валюту нужно понять, зачем это нужно.
Цель — это главное. Просто покупать доллары, потому что «это выгодно», может оказаться плохой стратегией. Курс может колебаться, как это было в 2025 году. В результате, если деньги срочно понадобятся, придется продавать валюту по цене ниже, чем она покупалась. Сначала нужно определить цель покупки валюты. Это могут быть: накопления на «черный день», диверсификация сбережений, инвестирование в иностранные ценные бумаги или крупные покупки и траты в будущем.
Когда есть цель, исчезает суета. Понимание, зачем покупается валюта, помогает избежать реакции на новости. А если цель определена, следующим важным шагом становится правильный подход к покупке.
Покупка долларов должна проводиться регулярно, небольшими частями. Это лучший способ для тех, кто не хочет «ловить» курс. Разбейте покупку на 4−8 частей и приобретайте валюту раз в неделю или раз в месяц. Это снижает риски «неудачного» захода, усредняет стоимость и сохраняет спокойствие. Эта стратегия, называемая DCA (покупка по среднему), работает десятилетиями.
Не стоит относиться к покупке валюты как к казино, пытаясь найти самый выгодный курс. Это вызовет эмоциональное желание «заработать», что помешает успешной стратегии. Лучше выбрать нужную сумму и курс покупки и выполнять операции в назначенное время.
Тенге укрепляется периодически, но в долгосрочной перспективе он девальвирует. Причины известны: инфляция, дефицит бюджета, внешние риски, сырьевая экономика и долларизация. Ключ не в том, чтобы «перехитрить курс», а в том, чтобы действовать системно. Если есть четкая цель, план и дисциплина, валюту можно покупать правильно. Если нет — это просто игра в угадайку.