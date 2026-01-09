ЦБ готов сделать паузу в снижении ключевой ставки

Но это произойдет только в случае осложнения ситуации в геополитике, усиления санкций, роста инфляции и новых бюджетных рисков, отмечают аналитики. В базовый же прогноз эксперты закладывают плавное смягчение денежно-кредитной политики в течение года до 12−13%.
Вторая половина 2025 года отметилась постепенным снижением ключевой ставки. До этого на протяжении полугода она была на рекордно высоком уровне — 21%. Однако в июне ЦБ начал смягчение денежно-кредитной политики. С того времени на пяти заседаниях подряд регулятор уменьшал показатель. Последние два снижения были осторожными — всего на 0,5 процентных пункта каждый раз.
Она добавила, что, если проинфляционные риски реализуются, может потребоваться пауза в снижении.
Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения. В ближайшее время в фокусе нашего внимания будет то, как цены и ожидания людей и бизнеса отреагируют на повышение НДС и тарифов, как будет развиваться ситуация с другими проинфляционными и дезинфляционными рисками — будут они усиливаться или ослабевать.
Снижение ключевой ставки на заседании 19 декабря на 0,5 процентного пункта, до 16%, соответствовало консенсус-прогнозу экспертов, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая. Также оно совпало с октябрьским базовым прогнозом самого ЦБ, где также одним из вариантов было сохранение показателя на уровне 16,5%, добавила она.
«Исходя из решения Банка России по ключевой ставке 19 декабря и его октябрьского базового прогноза среднего показателя на 2026 год — 13−15%, наш прогноз на конец следующего года составляет 12−13%», — говорит эксперт.
Беленькая напомнила, что очередное уточнение макропрогноза ЦБ запланировано на следующем опорном заседании 13 февраля. Текущий вариант предполагает, что с 2027 года значение ставки опустится до долгосрочного нейтрального уровня, который регулятор сейчас оценивает в 7,5−8,5%.
«Это будет означать, что ЦБ перейдет от жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной, не ограничивающей и не стимулирующей экономический рост. К 6% ставка вряд ли придет в обозримой перспективе. Это возможно только в случае необходимости перехода уже к мягкой, стимулирующей ДКП, которая наступит при избыточном сжатии внутреннего спроса и инфляции ниже цели. Пока таких предпосылок нет», — подчеркнула эксперт.
Ключевая ставка в 2026 году будет снижаться плавно с паузами в течение года, полагает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталья Пырьева. К концу 2026-го показатель опустится до 12%, полагает она.
«Базовый сценарий учитывает сохранение неопределенности в геополитике и умеренную нормализацию бюджетной политики благодаря росту налогов, что снижает дефицит госказны. В позитивном сценарии мы рассматриваем возможность уменьшения ставки до 10% к концу следующего года. Более быстрые темпы возможны в случае геополитических улучшений и более выраженной нормализации бюджетной политики на фоне опережающего роста доходов над расходами», — отмечает Пырьева.
Это произойдет, если ситуация в геополитике осложнится, санкционное давление усилится, а растущие доходы бюджета и рост его дефицита ускорят инфляцию, продолжает аналитик. По ее прогнозу, ставка к концу 2026-го в таком случае будет на уровне 14%.
Средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14%, прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. В течение года эксперт ожидает ее плавного снижения с 16% до 12%.
ЦБ не будет делать резких движений. Ждем снижения на 0,5 процентных пункта, до 15,5% на следующем заседании в январе. Решение о необходимости ускорить или сохранить темп снижения ставки в марте будет зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий, заработных плат и кредитования.
Ключевая ставка может снизиться до 7% уже к концу 2026 года, отмечал ранее в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Он спрогнозировал, что в следующем году потребительский спрос перестанет расти, а экономика перейдет к временному спаду. «Это станет фактором устойчивого замедления инфляции и даст возможность ЦБ снижать ставку. Причем так же агрессивно, как он ее повышал с 7,5% до 16% в 2022—2023 годах. Это будет попытка перезапустить рост экономики», — сказал собеседник URA.RU.