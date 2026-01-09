ЦБ готов сделать паузу в снижении ключевой ставки

Дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке будут зависеть от динамики цен и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банк России в 2026 году может на какое-то время сделать паузу в снижении ключевой ставки и сохранить ее на текущем уровне. Но это произойдет только в случае осложнения ситуации в геополитике, усиления санкций, роста инфляции и новых бюджетных рисков, отмечают аналитики. В базовый же прогноз эксперты закладывают плавное смягчение денежно-кредитной политики в течение года до 12−13%.
Вторая половина 2025 года отметилась постепенным снижением ключевой ставки. До этого на протяжении полугода она была на рекордно высоком уровне — 21%. Однако в июне ЦБ начал смягчение денежно-кредитной политики. С того времени на пяти заседаниях подряд регулятор уменьшал показатель. Последние два снижения были осторожными — всего на 0,5 процентных пункта каждый раз.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 19 декабря сообщила, что в дальнейшем масштаб и скорость решений регулятора будут зависеть от устойчивости замедления роста цен и динамики инфляционных ожиданий.
Она добавила, что, если проинфляционные риски реализуются, может потребоваться пауза в снижении.
Снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет, предупредила руководитель ЦБ.
«Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения. В ближайшее время в фокусе нашего внимания будет то, как цены и ожидания людей и бизнеса отреагируют на повышение НДС и тарифов, как будет развиваться ситуация с другими проинфляционными и дезинфляционными рисками — будут они усиливаться или ослабевать», — заявила Набиуллина.
Снижение ключевой ставки на заседании 19 декабря на 0,5 процентного пункта, до 16%, соответствовало консенсус-прогнозу экспертов, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая. Также оно совпало с октябрьским базовым прогнозом самого ЦБ, где также одним из вариантов было сохранение показателя на уровне 16,5%, добавила она.
«Исходя из решения Банка России по ключевой ставке 19 декабря и его октябрьского базового прогноза среднего показателя на 2026 год — 13−15%, наш прогноз на конец следующего года составляет 12−13%», — говорит эксперт.
Большинство экспертов полагают, что Банк России сохранит ставку двузначной до конца 2026 года.
Беленькая напомнила, что очередное уточнение макропрогноза ЦБ запланировано на следующем опорном заседании 13 февраля. Текущий вариант предполагает, что с 2027 года значение ставки опустится до долгосрочного нейтрального уровня, который регулятор сейчас оценивает в 7,5−8,5%.
«Это будет означать, что ЦБ перейдет от жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной, не ограничивающей и не стимулирующей экономический рост. К 6% ставка вряд ли придет в обозримой перспективе. Это возможно только в случае необходимости перехода уже к мягкой, стимулирующей ДКП, которая наступит при избыточном сжатии внутреннего спроса и инфляции ниже цели. Пока таких предпосылок нет», — подчеркнула эксперт.
Ключевая ставка в 2026 году будет снижаться плавно с паузами в течение года, полагает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталья Пырьева. К концу 2026-го показатель опустится до 12%, полагает она.
На решения ЦБ по ставке будет влиять и геополитика, уверены эксперты.
«Базовый сценарий учитывает сохранение неопределенности в геополитике и умеренную нормализацию бюджетной политики благодаря росту налогов, что снижает дефицит госказны. В позитивном сценарии мы рассматриваем возможность уменьшения ставки до 10% к концу следующего года. Более быстрые темпы возможны в случае геополитических улучшений и более выраженной нормализации бюджетной политики на фоне опережающего роста доходов над расходами», — отмечает Пырьева.
Негативный вариант предусматривает более длительное удержание ставки на текущем уровне. Снижение ее при этом сценарии возобновится только во второй половине 2026 года.
Это произойдет, если ситуация в геополитике осложнится, санкционное давление усилится, а растущие доходы бюджета и рост его дефицита ускорят инфляцию, продолжает аналитик. По ее прогнозу, ставка к концу 2026-го в таком случае будет на уровне 14%.
На следующем заседании ЦБ снизит ставку до 15,5%, полагает экономист Илья Федоров.
Средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14%, прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. В течение года эксперт ожидает ее плавного снижения с 16% до 12%.
"ЦБ не будет делать резких движений. Ждем снижения на 0,5 процентных пункта, до 15,5% на следующем заседании в январе.
Решение о необходимости ускорить или сохранить темп снижения ставки в марте будет зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий, заработных плат и кредитования", — комментирует Федоров.
Ключевая ставка может снизиться до 7% уже к концу 2026 года, отмечал ранее в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Он спрогнозировал, что в следующем году потребительский спрос перестанет расти, а экономика перейдет к временному спаду. «Это станет фактором устойчивого замедления инфляции и даст возможность ЦБ снижать ставку. Причем так же агрессивно, как он ее повышал с 7,5% до 16% в 2022—2023 годах. Это будет попытка перезапустить рост экономики», — сказал собеседник URA.RU.