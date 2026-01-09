ЦБ готов сделать паузу в снижении ключевой ставки

«Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения. В ближайшее время в фокусе нашего внимания будет то, как цены и ожидания людей и бизнеса отреагируют на повышение НДС и тарифов, как будет развиваться ситуация с другими проинфляционными и дезинфляционными рисками — будут они усиливаться или ослабевать», — заявила Набиуллина.