Что произойдет с рынком жилищного кредитования в Челябинске в 2026 году

В 2026 году условия семейной ипотеки изменятся.
Челябинские игроки рынка недвижимости 2026 году не ожидают увеличения количества ипотечных сделок даже при условии снижения ключевой ставки. В основном челябинцы будут брать жилье по семейной ипотеке, ее условия изменятся. В целом же ожидается проседание ипотечного рынка. О причинах URA.RU рассказали челябинские игроки рынка недвижимости — риелторы и застройщики.
Тренд на экономию.
Челябинский рынок недвижимости с 2026 года будет восстанавливаться еще года два, даже если снизится ключевая ставка ЦБ и ставки по ипотеке. Связано это со снижением покупательской способности населения в целом.
«Граждане более обдуманно подходят к вопросу покупки недвижимости, экономят средства, рассчитывают свои силы. Рост доходов населения не успевает за ростом цен на товары и недвижимость», — рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
Высокий рост банкротств в Челябинске и запрет на ипотеку.
В 2025 году, как и в прошлом, наблюдался быстрый рост числа банкротств. Многие челябинцы настолько закредитованы, что допускают просрочки по платежам несмотря на приличный доход. И единственный вариант в таких случаях — банкротство. Как известно, банкротам в течение как минимум пяти лет после процедуры списания долгов практически нереально оформить ипотеку. Учитывая количество обанкроченных граждан и тех, кто собирается подавать заявление на эту процедуру — потенциальных «ипотечников» становиться все меньше.
Челябинцы перестали инвестировать в недвижимость.
Сейчас наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. В Челябинской области цены уже падают на 15−20%, при этом коммунальные платежи продолжают расти, что делает покупку недвижимости для последующей сдачи в аренду не такой привлекательной. Это означает, что в 2026 году не стоит ожидать большого всплеска количества ипотечных сделок даже при условии снижения ставок.
В Челябинской области в 2025 году чаще всего в ипотеку брали новостройки.
Под конец 2025 года драйвером ипотечного кредитования в Челябинске остается госпрограмма «Семейная ипотека». Доля сделок по ней держится на уровне более 90%. За счет того, что ставка не превышает 6% годовых, ежемесячные платежи в разы меньше, чем в случае со стандартными программами.
Поэтому челябинцы в основном берут льготные жилищные кредиты, по другим — высокие ставки. В Челябинской области в ноябре по сравнению с октябрем 2025 года число выданных льготных ипотек выросло на 6%, а объем вырос на 5%. В ноябре 2025 года была выдана 1401 льготная ипотека на сумму 6,8 миллиарда рублей. В среднем челябинцы берут квартиру в ипотеку за 4,85 миллиона рублей.
Анализ заявок на ипотеку в Челябинске показывает, что самые популярные объекты для покупки в 2025 году — квартиры в новостройках. Наиболее востребованный формат — двухкомнатные квартиры площадью от 36 до 65 квадратных метров.
В 2026 году условия по семейной ипотеке изменятся.
Драйвером продаж по-прежнему будет служить семейная ипотека. В 2026 году её условия изменятся, поэтому в следующем году можно ожидать адаптации рынка в течение нескольких месяцев. «Также могут сказаться изменения, которые сейчас активно обсуждают депутаты Государственной думы, а именно — дифференцированные ставки по семейной ипотеке. Для семей с одним ребенком инструмент станет менее доступен. В случае сохранения положительной динамики по снижению ключевой ставки ЦБ мы увидим плавный рост доли выдачи ипотеки по базовым программам», — отметили в пресс-службе застройщика «Брусника».
В Челябинской области вырос объем просроченных платежей.
В целом в 2025 году в Челябинской области почти вдвое вырос объем просроченных платежей по ипотеке. По данным исследования, основанного на статистике Центробанка, в регионе объем неплатежей увеличился на 34,7%. В начале 2025 года сумма просроченных долгов достигала 124 млн рублей, а на 1 ноября — уже 167 млн рублей. При этом в целом в УрФО число просроченных долгов увеличилось также сильно, как и по России — на 88,3%. А в Ямало-Ненецком автономном округе просроченная задолженность за 2025 года выросла на целых на 350%!
По России задолженность увеличилась на 88,1%: за год — с 9,33 до 17,55 млрд рублей. Больше всего долгов по ипотеке у жителей Краснодарского края (1,78 млрд рублей), а по динамике прироста в процентном соотношении лидирует Крым, где задолженность населения увеличилась на 486,7%.