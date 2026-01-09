Что произойдет с рынком жилищного кредитования в Челябинске в 2026 году

В целом в 2025 году в Челябинской области почти вдвое вырос объем просроченных платежей по ипотеке. По данным исследования, основанного на статистике Центробанка, в регионе объем неплатежей увеличился на 34,7%. В начале 2025 года сумма просроченных долгов достигала 124 млн рублей, а на 1 ноября — уже 167 млн рублей. При этом в целом в УрФО число просроченных долгов увеличилось также сильно, как и по России — на 88,3%. А в Ямало-Ненецком автономном округе просроченная задолженность за 2025 года выросла на целых на 350%!