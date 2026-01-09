Россиянам рассказали, что будет с ценами на жилье в 2026 году

«В 2026 году рост цен на недвижимость в России снова начнет постепенно ускоряться. На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ в стране будут плавно опускаться проценты по кредитам, что должно привести к оживлению спроса на ипотечном рынке», — пишет RT со ссылкой на специалистов.