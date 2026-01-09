Россиянам рассказали, что будет с ценами на жилье в 2026 году

Эксперты дали прогноз цен на недвижимость в 2026 году.
В 2026 году рост цен на жилье в России вновь начнет плавно ускоряться. Основным драйвером этой тенденции станет ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России и, как следствие, удешевление ипотечных кредитов, что приведет к оживлению покупательского спроса. Об этом сообщили аналитики.
«В 2026 году рост цен на недвижимость в России снова начнет постепенно ускоряться. На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ в стране будут плавно опускаться проценты по кредитам, что должно привести к оживлению спроса на ипотечном рынке», — пишет RT со ссылкой на специалистов.
Как отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) Александр Диваков, дальнейшее удешевление ипотеки может вновь стимулировать спрос, что будет способствовать росту цен. По его оценкам, в 2026 году цены на первичном рынке могут вырасти в пределах 10%, а на вторичном — на 7−8%.
Специалисты аналитического центра «Циан» придерживаются схожей, но более выраженной позиции по новостройкам. Ведущий аналитик компании Елена Бобровская полагает, что с января по декабрь 2026 года стоимость новостроек в среднем по стране может увеличиться на 13−15%, а готового жилья — на 7−8%.
Ранее член Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что россияне практически перестали рассматривать недвижимость как инструмент для инвестиций, и сегодня на этом рынке выжила только «вторичка». Как передает «Национальная служба новостей», инвестиционная активность в ближайшей перспективе существенно замедлится.