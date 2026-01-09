В январе служба занятости Красноярского края проведет 11 ярмарок вакансий в разных городах и районах. И первая назначена на 15 января в городе Железногорске. В ней примут участие предприятия, реализующие инвестиционные проекты, а также соискатели работы.
Кроме того, запланированы мероприятия для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Они пройдут с 23 по 31 января в Норильске, Зеленогорске, Канске, Красноярске и Ачинске. Также состоятся ярмарки специально для женщин и отраслевые ярмарки вакансий. К примеру, в Минусинске организуют ярмарку для предприятий сельского хозяйства.
Ознакомиться с графиком можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Для информации, в 2025 году в крае состоялось 448 ярмарок вакансий. Их участниками стали почти 27 тысяч соискателей и 3,5 тысячи работодателей.