В январе служба занятости Красноярского края проведет 11 ярмарок вакансий

Кроме того, запланированы мероприятия для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Они пройдут с 23 по 31 января в Норильске, Зеленогорске, Канске, Красноярске и Ачинске. Также состоятся ярмарки специально для женщин и отраслевые ярмарки вакансий. К примеру, в Минусинске организуют ярмарку для предприятий сельского хозяйства.