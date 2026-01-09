Каким получилось четвертое поколение Changan CS75 Plus

Тест нового кроссовера проходил в Мурманской области, где зима бывает довольно экстремальной. Вдобавок на это время года приходится полярная ночь с северным сиянием. Новое поколение CS75 Plus сохранило узнаваемые черты предшественника, но при этом существенно изменился дизайн и техническая начинка. За стилистику этой машины отвечает экспат в Changan Клаус Зичиора, раньше он «рисовал» модели для Volkswagen Group, включая хетчбэк Golf, а также несколько автомобилей Audi и Porsche.