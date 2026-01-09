Ричмонд
ХМАО вошел в топ регионов по сумме лотерейных выигрышей

Югра вошла в тройку лидеров среди российских регионов по сумме лотерейных выигрышей. Жители автономного округа выиграли в 2025 году 318 миллионов рублей, уступив по этому показателю лишь Москве.

Жители Югры выиграли в 2025 году свыше 300 миллионов рублей.

«В 2025 году вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с выигрышами более 318 млн рублей и 5 новыми миллионерами», — сообщили агентству в пресс-службе лотерейного оператора. На первом месте по общей сумме выигрышей оказалась столица, москвичи выиграли почти 328 млн рублей. Третья строчка рейтинга у Подмосковья, где суммарные выигрыши превысили 289 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей Югры перед новым годом выиграли по миллиону, но до сих пор не знают о своей удаче. Счастливчиков разыскивает лотерейный оператор.