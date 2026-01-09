ХМАО вошел в топ регионов по сумме лотерейных выигрышей

«В 2025 году вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с выигрышами более 318 млн рублей и 5 новыми миллионерами», — сообщили агентству в пресс-службе лотерейного оператора. На первом месте по общей сумме выигрышей оказалась столица, москвичи выиграли почти 328 млн рублей. Третья строчка рейтинга у Подмосковья, где суммарные выигрыши превысили 289 млн рублей.