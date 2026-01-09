Золото в международных резервах Узбекистана на 1 января 2026 года — инфографика

По состоянию на 1 января 2026 года совокупная стоимость активов, находящихся в распоряжении государственного регулятора, зафиксирована на уровне $66,3 млрд —абсолютный исторический максимум для финансовой системы республики.
Золото является ключевым драйвером роста. На фоне роста цены стоимость золотого запаса увеличилась на $4,2 млрд и достигла исторического максимума — $55,1 млрд. На золото приходится около 83% всех резервов республики.
Физический объем драгоценного металла увеличился до 12,6 млн тройских унций.
Валютная часть резервов также выросла до $10,6 млрд. С начала года рост составил $2,05 млрд.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.