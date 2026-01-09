В России предрекли резкое изменение цен на стройматериалы

Ранее эксперты и Банк России прогнозировали постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году до среднегодового уровня 13−15%, что должно поддержать кредитование и частично сдержать рост издержек застройщиков. При этом на стоимость стройматериалов будет влиять и повышение НДС с начала 2026 года, которое уже называли одним из главных факторов инфляционного давления на экономику.