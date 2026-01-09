В России предрекли резкое изменение цен на стройматериалы

Стройматериалы могут подорожать вплоть до 15% за год.
В РФ цены на строительные материалы в 2026 году могут вырасти до 15% за год. Такой прогноз дали эксперты строительного рынка.
«В 2026 году ожидаем умеренный рост цен на стройматериалы, близкий к инфляции, без резких скачков, при сохранении локальных колебаний по отдельным видам ресурсов. В нашей модели для производственной себестоимости строительства заложены темпы на уровне 5% в год в 2026—2028 годах», — рассказал вице-президент по производству группы RBI Александр Бойцов ТАСС.
При этом ведущий специалист по управлению стоимостью строительного проекта DBC Construction Александр Романченко прогнозирует рост цен на стройматериалы в диапазоне 5−7%. Директор по строительству Uniq Development Игорь Рожков оценивает возможное подорожание в среднем до 15% в год, особенно при сохранении высокой стоимости финансирования и умеренных объемов ввода жилья.
Коммерческий директор «Главстрой регионы» Алексей Артошин считает, что ключевым фактором станет изменение налоговой нагрузки. По его словам, динамика цен в 2026 году будет связана с корректировкой параметров НДС и общими инфляционными процессами. При этом, как отмечает Артошин, ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России способно частично компенсировать рост издержек и сгладить давление на стоимость стройматериалов.
Ранее эксперты и Банк России прогнозировали постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году до среднегодового уровня 13−15%, что должно поддержать кредитование и частично сдержать рост издержек застройщиков. При этом на стоимость стройматериалов будет влиять и повышение НДС с начала 2026 года, которое уже называли одним из главных факторов инфляционного давления на экономику.