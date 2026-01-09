Пермская судоверфь намерена взыскать с московской компании 2,2 млн рублей

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». В 2023 году предприятие занималось строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. Осенью 2023 года 25% долей в обществе выкупил завод «Эмпериум» (подразделение АФК «Система). Сейчас на предприятии идет модернизация. Инвестиции в развитие производства составили 294 млн руб. Из них 124 млн руб. в виде льготного займа по флагманской программе “Проекты развития” предоставил федеральный Фонд развития промышленности. В октябре 2025-го ООО “Пермская судоверфь” изготовила и спустила на воду пять остановочных комплексов Ecostation для речной инфраструктуры Москвы.