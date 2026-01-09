Аксайский район рассчитывает на 10 тысяч новых рабочих мест к 2030 году

Существенную часть будущих рабочих мест должны дать действующие инвесторы федерального уровня. В Грушевском поселении завершается строительство третьей производственной линии завода «Марс», который уже несколько лет входит в число крупнейших промышленных налогоплательщиков района; запуск линии запланирован на 2026 год, после чего компания намерена перейти к реализации четвертой очереди проекта. Расширение производства влечет за собой дополнительный спрос на работников в логистике, обслуживании и смежных сервисах вокруг предприятия. В Щепкинском поселении компания «Дон Блок» строит завод по производству газобетонных блоков с запуском во втором квартале 2026 года. Предприятие ориентируется на растущий спрос в строительстве агломерации Ростова-на-Дону и трассы М4 «Дон», а район рассчитывает получить новые рабочие места в промышленности и дополнительные налоговые поступления в бюджет.