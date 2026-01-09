Минфин: застраховавший машину белорус получил более 342 тысяч по автостраховке

В Беларуси зафиксировали рекордную выплату по автостраховке. Подробнее от этом рассказали в Министерстве финансов.
Так, в 2025-м для физлица самой большой выплатой стала сумма в размере 342,7 тысячи белорусских рублей. Такая сумма была получена белорусом по договору добровольного страхования транспортных средств. При этом его взнос составил 16,4 тысячи белрублей.
В Минфине уточнили, что в среднем за каждый рабочий день белорусскими страховщиками выплачивалось физическим и юридическим лицам 6,4 миллиона рублей. Эта сумма на 700 тысяч рублей превышает средние выплаты за 2024 год.
— Из этой суммы 4,3 миллиона рублей (67%) были выплачены по договорам добровольного страхования, — обратили внимание в ведомстве.
При этом самой крупной страховой выплатой за 2025-й в Беларуси стали 2,97 миллиона рублей. Эту сумму выплатили юрлицу по договору добровольного страхования животных. Уплаченный взнос в этом случае составлял 46,1 тысячи рублей.
