Минфин: застраховавший машину белорус получил более 342 тысяч по автостраховке

Минфин назвал рекордную выплату по автостраховке в Беларуси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси зафиксировали рекордную выплату по автостраховке. Подробнее от этом рассказали в Министерстве финансов.

Так, в 2025-м для физлица самой большой выплатой стала сумма в размере 342,7 тысячи белорусских рублей. Такая сумма была получена белорусом по договору добровольного страхования транспортных средств. При этом его взнос составил 16,4 тысячи белрублей.

В Минфине уточнили, что в среднем за каждый рабочий день белорусскими страховщиками выплачивалось физическим и юридическим лицам 6,4 миллиона рублей. Эта сумма на 700 тысяч рублей превышает средние выплаты за 2024 год.

— Из этой суммы 4,3 миллиона рублей (67%) были выплачены по договорам добровольного страхования, — обратили внимание в ведомстве.

При этом самой крупной страховой выплатой за 2025-й в Беларуси стали 2,97 миллиона рублей. Эту сумму выплатили юрлицу по договору добровольного страхования животных. Уплаченный взнос в этом случае составлял 46,1 тысячи рублей.

Тем временем Александр Лукашенко снизил административную нагрузку на граждан Беларуси.

Еще Минобразования решило, где будет сдаваться ЦЭ в 2026 году.

И мы писали, что СК раскрыл подробности ДТП на М-1 с автоцистерной, где погибли пять человек: «Авто на изношенных шинах ехало 140 км/ч».

