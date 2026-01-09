Ричмонд
Внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2025 года превысил $75,4 млрд

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана разъяснило, что сделано за счет государственных заимствований в 2017 — 2025 годах.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2025 года составил $75,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций промышленности и торговли республики.

Как уточняет ведомство, из этой суммы $37,4 млрд приходится на государственный внешний долг. Оставшиеся $38 млрд — это заимствования частных и государственных предприятий без государственной гарантии.

«Узбекистан последовательно работает над привлечением инвестиций — для ускорения развития экономики, роста ВВП и, в конечном итоге, улучшения качества и продолжительности жизни людей», — говорится в сообщении.

По международной классификации уровень государственного долга Узбекистана считается умеренным и управляемым.

«Государственный внешний долг в размере $37,6 млрд эквивалентен примерно 26% ВВП. Это существенно ниже ориентировочных пороговых значений, которые в мировой практике рассматриваются как потенциально рискованные для макроэкономической устойчивости», — отмечает МИПТ.

Министерство представило информацию о том, что было сделано за счет государственных заимствований в период с 2017 по 2025 годы:

Инфраструктура:

реконструировано 1564 километров автомобильных дорог;

электрифицировано 470 километров железнодорожных линий;

построено 6793 километров сетей питьевого водоснабжения и 664 километров канализационных сетей;

построено 96 километров теплотрасс, 1286 индивидуальных тепловых пунктов, 166 водораспределительных сооружений и 31 насосная станция канализации;

создано 2737 МВт дополнительных электрических мощностей, проложено 1106 километров линий электропередачи высокого напряжения;

обеспечен ввод дополнительной генерации в объеме 2084 МВт, производство 16 423 млн кВт·ч электроэнергии и 551,8 тыс. Гкал тепловой энергии.

Модернизация транспорта и городских сервисов:

приобретены 4 самолета Boeing 787−8;

2 высокоскоростных пассажирских поезда Talgo-250;

30 электровозов;

для метрополитена — 70 вагонов и 29 составов;

1900 автобусов;

1000 автомобилей скорой медицинской помощи;

541 единица техники для сбора бытовых отходов;

13 тепловых котлов.

Образование и социальная сфера:

в 60 вузах создано 119 учебных и научно-исследовательских лабораторий;

6213 государственных дошкольных образовательных организаций оснащены мебелью, учебными материалами и оргтехникой.

Сельское и водное хозяйство:

восстановлено 1593,1 км каналов;

модернизировано 3396 гидротехнических сооружений;

построено 423 вертикальные скважины;

созданы современные теплицы на 2,2 тыс. гектарах и интенсивные сады на 12,6 тыс. гектарах земли;

построены холодильные склады емкостью 334,9 тыс. тонн;

запущены предприятия по переработке продукции объемом 258,2 тыс. тонн;

созданы хозяйства на 12,3 млн голов в птицеводстве, 5752 головы в овцеводстве и 26,3 тыс. голов в животноводстве.

Это данные по уже освоенным заимствованиям.

«Значительная часть проектов по модернизации инфраструктуры и социальной сферы продолжается и будет давать дальнейший эффект по мере завершения работ», — отмечает министерство.

В целом, по итогам комплекса реализованных мер в период 2017 — 2025 годов создано более 2 млн рабочих мест, экспорт вырос на 270%, ВВП на душу населения вырос на 418%. Кроме того, с 2020 года продолжительность жизни демонстрирует устойчивый рост — с 73,4 года до 75,1 года в 2024 году.

Как отмечает ведомство, цель привлечения инвестиций и ресурсов — повышение уровня жизни населения.