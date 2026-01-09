Внешний долг Узбекистана по итогам девяти месяцев 2025 года превысил $75,4 млрд

В целом, по итогам комплекса реализованных мер в период 2017 — 2025 годов создано более 2 млн рабочих мест, экспорт вырос на 270%, ВВП на душу населения вырос на 418%. Кроме того, с 2020 года продолжительность жизни демонстрирует устойчивый рост — с 73,4 года до 75,1 года в 2024 году.