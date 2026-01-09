Молдова присоединилась к санкциям США в отношении российских нефтяных компаний

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявлял, что Молдова намерена приобрести у компании Lukoil склады авиационного топлива, находящихся на территории Международного аэропорта Кишинева (МАК). В результате переговоров Минэнерго заключило договор с компанией о принятии в управление активов, связанных с обеспечением аэропорта топливом. И уже 20 ноября руководство МАК заявило том, что кишиневский аэропорт начал самостоятельно заправлять самолеты. Авиационный керосин при этом закупается у румынских поставщиков.