Молдова присоединилась к санкциям США в отношении российских нефтяных компаний

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Ограничительные меры, введенные правительством США в отношении российских нефтяных компаний, теперь официально поддерживает и Молдова. Соответствующее решение Межведомственного наблюдательного совета по выполнению ограничительных мер было опубликовано сегодня в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).
«В своем решении Межведомственный наблюдательный совет распорядился заблокировать средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности, прямо или косвенно, ряда лиц и организаций, подпадающих под ограничения», — передает государственное информационное агентство «Молдпрес».
Также попавшим под санкции компаниям запрещается предоставлять средства и экономические ресурсы или использовать указанные активы в их интересах.
При этом Государственная налоговая служба Молдовы по собственной инициативе займется выявлением средств и экономических ресурсов, принадлежащих субъектам ограничений, и вынесет решения об их замораживании в течение двух рабочих дней.
Напомним, в конце октября 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Вскоре после объявления решения Кишинев заявил, что анализирует последствия санкций, а также их потенциальное влияние на рынок нефтепродуктов в Республике Молдова.
На момент введения санкций компания Lukoil владела в Молдове сетью автозаправочных станций, обеспечивала нефтяной рынок топливом и являлась частным владельцем склада снабжения топливом самолетов — единственного в аэропорту.
Министр энергетики Дорин Жунгиету заявлял, что Молдова намерена приобрести у компании Lukoil склады авиационного топлива, находящихся на территории Международного аэропорта Кишинева (МАК). В результате переговоров Минэнерго заключило договор с компанией о принятии в управление активов, связанных с обеспечением аэропорта топливом. И уже 20 ноября руководство МАК заявило том, что кишиневский аэропорт начал самостоятельно заправлять самолеты. Авиационный керосин при этом закупается у румынских поставщиков.