«Победивший консорциум тесно связан с администрацией Трампа. В него входит Рональд Лаудер, наследник косметической империи, знакомый с Трампом со времен колледжа, а также компания TechMet, частично принадлежащая американскому государственному инвестиционному агентству», — пишет издание.
Газета сообщает, что решение о передаче Добрянского литиевого месторождения в центральной Украине было принято правительственной комиссией и требует формального утверждения кабинетом министров.
По данным источников, консорциум выполнил большинство критериев тендера, а предложенные инвестиции значительно превышают минимальные $179 млн. Однако, как отмечает NYT, этот шаг происходит на фоне переформатирования американо-украинских отношений в более «меркантильное русло», где Вашингтон делает акцент на экономических возможностях, а Киев стремится заручиться поддержкой Трампа на мирных переговорах с Россией.
В этот же день Трамп заявил, что сделка США и Украины по редкоземельным металлам была условием для продолжения участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта. В ночь на 1 мая Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, была заключена сделка о создании инвестиционного фонда по восстановлению страны.
Украина и США 18 апреля подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — завершение содержания сделки и ее заключение.
До этого, 11 апреля, сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.