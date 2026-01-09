Ричмонд
NYT узнала о передаче разработки месторождения лития на Украине другу Трампа

Украина отдала права на разработку крупного государственного месторождения лития инвесторам, в число которых входит миллиардер Рональд Лаудер, давний друг президента США Дональда Трампа. Об этом 8 января сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на членов правительственной комиссии Киева.

Источник: AP 2024

«Победивший консорциум тесно связан с администрацией Трампа. В него входит Рональд Лаудер, наследник косметической империи, знакомый с Трампом со времен колледжа, а также компания TechMet, частично принадлежащая американскому государственному инвестиционному агентству», — пишет издание.

Газета сообщает, что решение о передаче Добрянского литиевого месторождения в центральной Украине было принято правительственной комиссией и требует формального утверждения кабинетом министров.

По данным источников, консорциум выполнил большинство критериев тендера, а предложенные инвестиции значительно превышают минимальные $179 млн. Однако, как отмечает NYT, этот шаг происходит на фоне переформатирования американо-украинских отношений в более «меркантильное русло», где Вашингтон делает акцент на экономических возможностях, а Киев стремится заручиться поддержкой Трампа на мирных переговорах с Россией.

В этот же день Трамп заявил, что сделка США и Украины по редкоземельным металлам была условием для продолжения участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта. В ночь на 1 мая Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, была заключена сделка о создании инвестиционного фонда по восстановлению страны.

Украина и США 18 апреля подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что следующий шаг — завершение содержания сделки и ее заключение.

До этого, 11 апреля, сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном не содержит положений о гарантиях безопасности Украины, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.

