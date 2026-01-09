NYT узнала о передаче разработки месторождения лития на Украине другу Трампа

В этот же день Трамп заявил, что сделка США и Украины по редкоземельным металлам была условием для продолжения участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта. В ночь на 1 мая Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, была заключена сделка о создании инвестиционного фонда по восстановлению страны.