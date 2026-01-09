Почему снижается федеральная поддержка Крыма

«Конечно, меры поддержки есть. И огромное спасибо федеральному центру за возможность развивать, в первую очередь, крупные инфраструктурные и социальные проекты в Республике Крым», — сказала спикер.
Тем не менее уже можно наблюдать тенденцию снижения объема поступлений из федерального центра, заметила глава комитета.
«Мы видим, что у нас есть рост собственных доходов, и это два взаимосвязанных процесса. В Крыму растут собственные доходы, и можно сказать, что примерно в этих же рамках потихонечку снижаются меры поддержки со стороны федерального центра», — объяснила собеседница.
По словам Виноградовой, собственные доходы Республики Крым увеличиваются благодаря экономическому росту.
«Именно благодаря росту экономики мы видим увеличение доходной части бюджета. Ну и, конечно, можно говорить о том, что меры, которые принимаются и правительством Республики Крым и Государственным Советом, важны. То есть это плановая работа, которая ведет к тому, что бюджет республики пополняется новыми доходами», — подытожила глава комитета.