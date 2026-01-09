Ричмонд
+4°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему снижается федеральная поддержка Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Меры поддержки Крыма со стороны федерального центра снижаются пропорционально росту собственных доходов республики. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, меры поддержки есть. И огромное спасибо федеральному центру за возможность развивать, в первую очередь, крупные инфраструктурные и социальные проекты в Республике Крым», — сказала спикер.

Тем не менее уже можно наблюдать тенденцию снижения объема поступлений из федерального центра, заметила глава комитета.

«Мы видим, что у нас есть рост собственных доходов, и это два взаимосвязанных процесса. В Крыму растут собственные доходы, и можно сказать, что примерно в этих же рамках потихонечку снижаются меры поддержки со стороны федерального центра», — объяснила собеседница.

По словам Виноградовой, собственные доходы Республики Крым увеличиваются благодаря экономическому росту.

«Именно благодаря росту экономики мы видим увеличение доходной части бюджета. Ну и, конечно, можно говорить о том, что меры, которые принимаются и правительством Республики Крым и Государственным Советом, важны. То есть это плановая работа, которая ведет к тому, что бюджет республики пополняется новыми доходами», — подытожила глава комитета.