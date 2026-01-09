Ростовские власти заявили о победе над проблемой обманутых дольщиков

С 2016 по 2025 год власти региона восстановили права более 9 тыс. участников долевого строительства. Они достроили 145 проблемных объектов в 12 районах региона. На это ушло свыше 10 млрд руб. из бюджетов разных уровней. Еще 22 дома завершили с областным софинансированием.