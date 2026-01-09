Ричмонд
Россиян предупредили о трех финансовых ошибках в 2026 году

В 2026 году россиянам стоит избегать три финансовые ошибки, рассказал инвестор Евгений Ходченков, пишет «Газета.ру».

Источник: Российская газета

Первая из них — это отсутствие финансовой стратегии. «Должно быть понимание, из чего складываются доходы, какую часть из них следует откладывать, во что инвестировать, какие есть цели по капиталу», — говорит эксперт. Без финансовой стратегии, по его словам, трата денег становится хаотичной, часто совершаются ненужные эмоциональные покупки.

Вторая ошибка — брать кредиты, не считая их реальную цену. Ходченков подчеркнул, что в 2026 году ключевая ставка еще будет высокой, поэтому кредитоваться сейчас слишком дорого.

Чтобы избежать третьей ошибки — не нужно вкладываться в то, что непонятно, добавил эксперт. Сомнительные схемы с обещанной высокой доходностью могут обернуться потерей денег, предостерег он. В любом случае, Ходченков рекомендовал направлять в высокорискованные активы не более 10% своих средств, а 70% — вкладывать в надежные инструменты.