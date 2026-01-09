NYT: Украина отдала разработку месторождения лития другу Трампа Лаудеру

В NYT уточнили, что речь идет о месторождении лития «Добра» в Кировоградской области Украины. По информации газеты, разрабатывать месторождение будут по соглашению о разделе продукции. Инвесторы будут добывать полезные ископаемые в обмен на предоставление отчетов о добыче правительству Украины, следует из материала газеты.