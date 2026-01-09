В Гусеве отремонтировали исторический дом на улице Станционной

7
На привокзальной площади Гусева отремонтировали исторический дом. Здание находится на улице Станционной, 4. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
«Отремонтировали фасад и крышу, сохранив прежние формы и пропорции. По архивной фотографии максимально воссоздали оригинальный облик кровли. Установили водосточную систему — до ремонта её здесь не было», — говорится в публикации.
Также специалисты восстановили на фасаде утраченные участки штукатурки и отремонтировали кирпичную кладку. Подвальные окна и приямки привели в порядок и установили защитные решётки. Кроме того, отремонтировали входную дверь и добавили остекление.