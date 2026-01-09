Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гусеве отремонтировали исторический дом на улице Станционной

Специалисты привели в порядок фасад и крышу.

7

На привокзальной площади Гусева отремонтировали исторический дом. Здание находится на улице Станционной, 4. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.

«Отремонтировали фасад и крышу, сохранив прежние формы и пропорции. По архивной фотографии максимально воссоздали оригинальный облик кровли. Установили водосточную систему — до ремонта её здесь не было», — говорится в публикации.

Также специалисты восстановили на фасаде утраченные участки штукатурки и отремонтировали кирпичную кладку. Подвальные окна и приямки привели в порядок и установили защитные решётки. Кроме того, отремонтировали входную дверь и добавили остекление.