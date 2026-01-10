Ричмонд
Второй вход на станцию метро «Хамида Алимджана» откроют через 10 дней

Vaib.uz (Узбекистан. 9 января). Администрация Ташкентского метрополитена прокомментировала обращения пассажиров, которые в социальных сетях и комментариях жаловались на затянувшееся более чем на год открытие второго входа на станцию метро «Хамида Алимджана».

Источник: Vaib.Uz

В метрополитене сообщили, что на данный момент все технические работы по установке и настройке новых эскалаторов полностью завершены. Сейчас оборудование находится на этапе лабораторных технических испытаний, которые являются обязательной процедурой перед вводом в эксплуатацию.

После завершения лабораторных проверок эскалаторы будут в течение 48 часов работать в тестовом режиме без пассажиров. В случае успешного прохождения испытаний будет получено разрешение Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности, после чего новые эскалаторы зарегистрируют и официально допустят к эксплуатации с пассажирами.

Согласно планам метрополитена, с 19 января второй вход на станцию и новые эскалаторы начнут обслуживать пассажиров, и вестибюль вновь будет открыт в полном объёме.

Отмечается, что установленные эскалаторы разработаны с применением современных технологий и оснащены функцией энергосбережения. Благодаря встроенным сенсорам они автоматически включаются при приближении пассажиров, а в остальное время работают в экономичном режиме, снижая потребление электроэнергии.

Таким образом, пассажирам остаётся подождать ещё около десяти дней, после чего второй вход на эту станцию столичной подземки снова станет доступен.