Второй вход на станцию метро «Хамида Алимджана» откроют через 10 дней

После завершения лабораторных проверок эскалаторы будут в течение 48 часов работать в тестовом режиме без пассажиров. В случае успешного прохождения испытаний будет получено разрешение Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности, после чего новые эскалаторы зарегистрируют и официально допустят к эксплуатации с пассажирами.