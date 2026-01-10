Юрист рассказал, как оспорить штраф из-за скрытой снегом разметки

По его словам, ПДД обязывают водителей соблюдать требования знаков и разметки, но только если они читаемы. Если их не видно, у водителя есть шанс отменить штраф.
Для этого нужно обратиться с жалобой к вышестоящему лицу в ГИБДД или ЦОДД, либо сразу подать заявление в суд. Ключевое условие — доказательства. Без фото или видео, подтверждающих, что знак или разметка были скрыты, штраф вряд ли отменят.
«В противном случае штраф отменить не получится, потому что вряд ли вам поверят на слово», — предупредил юрист.
Напомним, 9 января на европейскую часть России обрушился мощный снегопад. Въезд в Москву оказался практически заблокирован.
