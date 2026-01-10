Ричмонд
Юрист рассказал, как оспорить штраф из-за скрытой снегом разметки

Автомобилист может оспорить штраф, если нарушил правила из-за разметки или знаков, скрытых снегом. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев «Вечерней Москве».

По его словам, ПДД обязывают водителей соблюдать требования знаков и разметки, но только если они читаемы. Если их не видно, у водителя есть шанс отменить штраф.

Для этого нужно обратиться с жалобой к вышестоящему лицу в ГИБДД или ЦОДД, либо сразу подать заявление в суд. Ключевое условие — доказательства. Без фото или видео, подтверждающих, что знак или разметка были скрыты, штраф вряд ли отменят.

«В противном случае штраф отменить не получится, потому что вряд ли вам поверят на слово», — предупредил юрист.

Напомним, 9 января на европейскую часть России обрушился мощный снегопад. Въезд в Москву оказался практически заблокирован.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.