Юрист рассказал, как оспорить штраф из-за скрытой снегом разметки

Для этого нужно обратиться с жалобой к вышестоящему лицу в ГИБДД или ЦОДД, либо сразу подать заявление в суд. Ключевое условие — доказательства. Без фото или видео, подтверждающих, что знак или разметка были скрыты, штраф вряд ли отменят.