Юрист предупредил об аресте на 15 суток за неправильную тонировку с 9 января

Новый закон устанавливает единый стандарт: светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. За нарушение грозит штраф в 500 рублей. Но это только начало.
Как объяснил автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Вечерней Москвой», инспектор почти всегда выпишет не только штраф, но и требование устранить нарушение. Если проигнорировать его и продолжать ездить с «тёмными» стеклами, на следующем посту ГИБДД можно получить новый штраф. А в худшем случае — даже арест до 15 суток.
По словам юриста, проверить тонировку может любой экипаж ДПС с помощью специального прибора. Он отметил, что многих водителей пугает именно вероятность ареста, а не повторные штрафы.
