Юрист предупредил об аресте на 15 суток за неправильную тонировку с 9 января

Как объяснил автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Вечерней Москвой», инспектор почти всегда выпишет не только штраф, но и требование устранить нарушение. Если проигнорировать его и продолжать ездить с «тёмными» стеклами, на следующем посту ГИБДД можно получить новый штраф. А в худшем случае — даже арест до 15 суток.