Юрист предупредил об аресте на 15 суток за неправильную тонировку с 9 января

С 9 января в России закрыли важную лазейку для водителей. Теперь штраф за неправильную тонировку можно получить на любом автомобиле, включая временно ввезённые из-за рубежа. Ранее это правило действовало не для всех.

Источник: Life.ru

Новый закон устанавливает единый стандарт: светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. За нарушение грозит штраф в 500 рублей. Но это только начало.

Как объяснил автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Вечерней Москвой», инспектор почти всегда выпишет не только штраф, но и требование устранить нарушение. Если проигнорировать его и продолжать ездить с «тёмными» стеклами, на следующем посту ГИБДД можно получить новый штраф. А в худшем случае — даже арест до 15 суток.

По словам юриста, проверить тонировку может любой экипаж ДПС с помощью специального прибора. Он отметил, что многих водителей пугает именно вероятность ареста, а не повторные штрафы.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.