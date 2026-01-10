В Кургане продают дом с сауной и банкетным залом за 55 млн рублей

Ранее в Кургане уже выставляли на продажу объекты с действующим бизнесом. За 15 млн рублей продавался особняк на улице Ленина, 30 с салоном красоты и ювелирным магазином, а также предлагались магазин брендовой одежды на Ленина, 21 за 40 млн и здание под гостиницу или ТЦ на Володарского, 65 за 180 млн рублей.