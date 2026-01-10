В Кургане продают дом с сауной и банкетным залом за 55 млн рублей

В Кургане дом с сауной выставили на продажу.
В Кургане в 11 микрорайоне Заозерного выставили на продажу дом площадью 1000 квадратных метров, в котором есть сауна, хамам и банкетный зал. Приобрести его предлагается за 55 млн рублей. Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Ceрдцe Заoзepногo. Отдельно стоящее трехэтажное здание, огороженное забором. Дизайнерский ремонт. Первый этаж: действующая сауна, хамам две штуки. Второй этаж — зал для банкета. Третий этаж — шесть комнат и кухня. Цена 55 млн рублей», — указано в объявлении на популярном сайте.
Приобрести трехэтажный дом предлагается как готовый функционирующий бизнес либо запустить новый проект. Согласно данным сервиса 2gis.ru, в здании находится центр релаксации и СПА. В связи с чем владелец избавляется от своего объекта, в объявлении не уточняется.
Ранее в Кургане уже выставляли на продажу объекты с действующим бизнесом. За 15 млн рублей продавался особняк на улице Ленина, 30 с салоном красоты и ювелирным магазином, а также предлагались магазин брендовой одежды на Ленина, 21 за 40 млн и здание под гостиницу или ТЦ на Володарского, 65 за 180 млн рублей.