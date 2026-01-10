Экономист рассказал, что выгоднее — снимать или покупать квартиру

Медианные цены на аренду не так заметно меняются, заявил Селезнев.
Аренда жилья в 2026 году будет стоить примерно в два раза меньше, чем покупка аналогичной квартиры в ипотеку. Такой прогноз представил эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
Он отметил, что медианные арендные ставки на протяжении многих лет меняются незначительно и в среднем составляют около 5−6% от рыночной стоимости объекта в год. По оценке Селезнева, квартира ценой 5,9 млн рублей должна приносить арендный доход на уровне 295−356 тысяч рублей в год, то есть порядка 25−30 тысяч рублей в месяц. С учетом ожидаемой инфляции, к 2026 году диапазон месячной аренды такого жилья, по его словам, вырастет до 27−33 тысяч рублей.
«Если сравнивать прямые ежемесячные затраты на сопоставимое жилье, аренда почти всегда оказывается дешевле. В результате при платеже около 45 тысяч рублей более 35 тысяч уходит на проценты банку, тогда как аренда квартиры аналогичной площади обойдется примерно в 30 тысяч рублей», — пояснил Селезнев. Информацию передает «Газета.Ru».
Эксперт также отметил, что на вторичном рынке размер ипотечного платежа, как правило, несоизмерим с арендной ставкой: сдача жилья дает владельцу около 5−6% годовых, в то время как ипотечные ставки в разные периоды достигали 10−20%, то есть минимум в два раза выше. На первичном рынке застройщики иногда предлагают сниженные ипотечные ставки, однако это, как правило, компенсируется завышенной ценой квадратного метра по сравнению с рынком.
Ранее сообщаюсь, что в 2026 году в России будут повышены тарифы на электроэнергию. Экономист Юрий Медушенко заявил, что в соответствии с проектом приказа в большинстве регионов страны предусматривается рост тарифов до 11%, а в новых субъектах России — до 50%. Индексация вступит в силу 1 октября 2026 года. Ранее пересмотр тарифов традиционно осуществлялся с 1 июля.