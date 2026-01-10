Экономист рассказал, что выгоднее — снимать или покупать квартиру

Он отметил, что медианные арендные ставки на протяжении многих лет меняются незначительно и в среднем составляют около 5−6% от рыночной стоимости объекта в год. По оценке Селезнева, квартира ценой 5,9 млн рублей должна приносить арендный доход на уровне 295−356 тысяч рублей в год, то есть порядка 25−30 тысяч рублей в месяц. С учетом ожидаемой инфляции, к 2026 году диапазон месячной аренды такого жилья, по его словам, вырастет до 27−33 тысяч рублей.