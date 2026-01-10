Что из себя представляет кроссовер Hongqi HS7

С одной стороны, его размеры (длина — почти 5 метров, колесная база — 2920 мм) не могут не восхитить россиянина, мечтающего об «уважаемой» машине. С другой стороны, стилистика HS7 эклектична. Как будто топы Hongqi со словами: «Пусть это будет, как на твоей предыдущей работе!» — раз за разом возвращали эскизы машины Джайлсу Тейлору, ранее возглавлявшему отдел дизайна в Rolls-Royce. А британский экспат брал по частичке того и другого — и пытался придать разным отсылкам из китайской истории гармоничный образ.