Белстат подсчитал национальное богатство Беларуси

Национальным статистическим комитетом впервые была разработана система оценки национального богатства Беларуси и сформирован экспериментальный баланс активов и пассивов.
Уточняется, что эта работа проводилась, в частности, в рамках Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы. Оценка активов была выполнена во взаимодействии с межведомственной рабочей группой.
«Разница между суммой нефинансовых и финансовых активов и финансовых обязательств баланса позволяет получить чистую стоимость капитала. Для экономики в целом эта сумма называется национальным богатством», — рассказали в Белстате.
Следует учесть, что баланс сформирован на конец 2023 года. Таким образом национальное богатство составило 1655 млрд рублей.
