За потерю ступни машинисту в Хабаровском крае выплатят полмиллиона рублей

В Хабаровском крае компания выплатит 500 тысяч руб. работнику за травму.

Источник: Комсомольская правда

Суд поставил точку в споре работодателя и пострадавшего сотрудника. Наниматель обязан компенсировать травму, полученную на производстве. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщили в прокуратуре региона, ЧП произошло в июне 2025 года. Мужчина работал машинистом в штольне, принадлежащей компании, расположенной в Аяно-Майском районе. На самоходной буровой установке он получил тяжелую травму ступни — сохранить ее не удалось.

Районный прокурор направил иск в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию морального вреда за частичную ампутацию ступни. Установлено, что руководство не обеспечило работнику безопасные условия труда.

Суд согласился с доводами и постановил — взыскать 500 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.