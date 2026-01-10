За потерю ступни машинисту в Хабаровском крае выплатят полмиллиона рублей

Суд поставил точку в споре работодателя и пострадавшего сотрудника. Наниматель обязан компенсировать травму, полученную на производстве. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в прокуратуре региона, ЧП произошло в июне 2025 года. Мужчина работал машинистом в штольне, принадлежащей компании, расположенной в Аяно-Майском районе. На самоходной буровой установке он получил тяжелую травму ступни — сохранить ее не удалось.
Районный прокурор направил иск в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию морального вреда за частичную ампутацию ступни. Установлено, что руководство не обеспечило работнику безопасные условия труда.
Суд согласился с доводами и постановил — взыскать 500 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.