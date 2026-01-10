За потерю ступни машинисту в Хабаровском крае выплатят полмиллиона рублей

Как сообщили в прокуратуре региона, ЧП произошло в июне 2025 года. Мужчина работал машинистом в штольне, принадлежащей компании, расположенной в Аяно-Майском районе. На самоходной буровой установке он получил тяжелую травму ступни — сохранить ее не удалось.