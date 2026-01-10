Авторынку ХМАО грозит исчезновение целого слоя иномарок

Стоимость иномарок выросла на фоне повышения утильсбора.
В Югре прогнозируют в новом году сокращение ввоза иномарок стоимостью около 4−7 миллионов. Участники рынка связывают ситуацию с повышением утилизационного сбора и снижением спроса на подобные авто. Грядущий тренд URA.RU обсудило с автоэкспертом и специалистом по продаже иномарок из Сургута Ринатом Салахутдиновым.
«Средний сегмент, который мы возили в основном — автомобили от 4 до 7 миллионов (это машины от двух до трех литров), конечно же, будут ввозиться в очень маленьком количестве, потому что утилизационный сбор уже взлетает. Даже с января от 1,1 до 3,5 миллионов. Будут завозиться машины двух категорий. Это бюджетные до 3 миллионов. И, скажем так, премиальный сегмент начиная с 10 миллионов, но это прям минимум», — прогнозирует эксперт.
Среди популярных брендов иномарок у автомобилистов остаются Volkswagen, Skoda, Mazda, Toyota, Kia, Hyundai. Но премиальные авто из-за границы чаще заказывают жители крупнейших российских городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга.
В новом году продавцы ждут, что югорчане в первую очередь будут покупать бюджетные иномарки, а также китайские и отечественные бренды. К тому же, в конце 2025-го жители региона уже начали пересаживаться на эти машины. Среди популярных, по данным «Авито», тогда оказались LADA, HAVAL, Geely, Changan и Solaris.
Начало года на авторынке считается одним из самых низких сезонов. Но, несмотря на это, дилеры могут отказаться от традиционных скидок в это время. «Раньше была альтернатива заказать машины из-за границы, а сейчас ее нет. В том сегменте, в котором в основном люди хотят покупать. Поэтому, думаю, они не будут делать скидки», — рассуждает Салахутдинов.
Обновленный порядок расчета утилизационного сбора для импортных легковых автомобилей начал действовать в России с 1 декабря. Ключевые изменения связаны с условиями предоставления льгот для физических лиц. Подробнее про изменения можно почитать в материале URA.RU.