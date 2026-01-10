Авторынку ХМАО грозит исчезновение целого слоя иномарок

«Средний сегмент, который мы возили в основном — автомобили от 4 до 7 миллионов (это машины от двух до трех литров), конечно же, будут ввозиться в очень маленьком количестве, потому что утилизационный сбор уже взлетает. Даже с января от 1,1 до 3,5 миллионов. Будут завозиться машины двух категорий. Это бюджетные до 3 миллионов. И, скажем так, премиальный сегмент начиная с 10 миллионов, но это прям минимум», — прогнозирует эксперт.