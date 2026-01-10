Дорожники в Хабаровском крае перешли на работу в три смены

Глава края привел в своем Telegram-канале цифры из отчетов дорожных служб. Каждые сутки в Хабаровске выходит не меньше 60 единиц техники. Это грейдеры, срезающие уплотнившийся снег, комбинированные машины и погрузчики. Еще от семи до десяти машин наводят порядок на гостевом маршруте города — его взял у муниципалитета под свою ответственность регион. В Комсомольске-на-Амуре на дорогах работают 25−27 единиц, в Амурском районе — 12. Около сотни единиц техники направляются на региональные и федеральные трассы.