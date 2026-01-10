Ричмонд
Как будет меняться инфляция в Узбекистане в 2026—2028 годах

В Узбекистане в 2026 году инфляция снизится до 7% на фоне роста внутреннего спроса.

Источник: Freepik

Президент Узбекистана одобрил закон о государственном бюджете Узбекистана на 2026 год и закон, касающийся основных направлений налогово-бюджетной политики на следующий год.

Согласно основным макроэкономическим прогнозам в 2026 году ожидается рост экономики на 6,6%, ВВП на душу населения — свыше $4 тыс.

Инфляция в текущем году ожидается на уровне 7%. По оценке экспертов, замедление инфляции обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка Узбекистана и стабилизацией тарифов на энергоносители.

В 2027 году уровень инфляции снизится приблизительно до 5−6%, а в 2028 году составит 5%.

Снижение инфляции и инфляционных ожиданий формирует высокие реальные процентные ставки, что стимулирует сбережения в национальной валюте и обеспечивает быстрый рост срочных депозитов.