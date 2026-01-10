Казахстанским предприятиям грозит исключение из Реестра товаропроизводителей — Минпром

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Министерство промышленности и строительства Казахстана обратилось к отечественным предпринимателям.
Ведомство предупредило, что 30 января истекает срок регистрации на государственной цифровой платформе «Реестр казахстанских товаропроизводителей». Она предназначена для подтверждения статуса отечественного производителя и повышения адресности господдержки, сообщил Минпром.
Производителям, ранее автоматически перенесенным в Реестр, необходимо заполнить сведения в системе и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Если предприятие не выполнит требование министерства, то его исключат из Реестра казахстанских товаропроизводителей.
«Для обеспечения плавного перехода на новую цифровую систему в Реестр автоматически перенесены 1 868субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя на основании действующих индустриальных сертификатов. Все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию в информационной системе в рамках Правил ведения Реестра казахстанских товаропроизводителей», — отметили в министерстве.
На данный момент в системе авторизовались более 2 769 компаний, в Минпром поступили 1 346 заявок.
«В Реестр уже включены предприятия машиностроительной отрасли, строительной индустрии и легкой промышленности, в том числе производители железнодорожной техники, автокомпонентов, насосного оборудования, цемента, изделий из бетона, керамической плитки и обуви», — сообщили в ведомстве.
Работа по поэтапному наполнению Реестра казахстанских товаропроизводителей продолжается.