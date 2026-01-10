От внутренних правил к внешнему весу: почему Казахстан усиливает субъектность через реформы

— Один из наиболее понятных сигналов в последние годы заключается в том, что Казахстан стремится действовать в рамках взятых на себя международных обязательств и выстраивать внешнюю политику максимально предсказуемо для партнеров. Эту линию последовательно обозначает и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, делая акцент на ответственности и понятных правилах поведения на внешнем контуре. При этом параллельно подчеркивается и другой принцип: Казахстан не строит свою позицию через противопоставление кому либо, включая Россию. Речь скорее о прагматичном подходе и сохранении самостоятельной позиции, которую страна готова последовательно отстаивать. В совокупности это и формирует ощущение устойчивого, понятного курса.