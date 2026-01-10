Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 10 января

Национальный банк обнародовал курсы валют на 10 января, субботу. В начале выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 10 января, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9550 белорусского рубля, 1 евро — 3,4505 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6798 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 9 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в субботу, 10 января.
Тем временем Минфин рассказал, что застраховавший машину белорус получил более 342 тысяч по автостраховке.