70% новых машин, проданных в Беларуси в декабре, были белорусскими

Белорусскими дилерами было продано 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Отмечается, что общий объем продаж в декабре снизился на 14% по сравнению с декабрем 2024 года. Но ключевым событием месяца стал рекордный результат СЗАО «БЕЛДЖИ». Завод реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely. Это почти на 50% превышает показатель ноября.