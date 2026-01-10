70% новых машин, проданных в Беларуси в декабре, были белорусскими

В продажах новых легковых автомобилей в Беларуси в декабре 2025 года доля отечественного производителя достигла 70%, сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».
Белорусскими дилерами было продано 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Отмечается, что общий объем продаж в декабре снизился на 14% по сравнению с декабрем 2024 года. Но ключевым событием месяца стал рекордный результат СЗАО «БЕЛДЖИ». Завод реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely. Это почти на 50% превышает показатель ноября.
Таким образом, на долю отечественного производителя в отчетном периоде пришлось 70% всех продаж новых легковых автомобилей в Беларуси.
