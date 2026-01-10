Ричмонд
Шариковый антиперспирант Rexona попал в список опасной продукции в Беларуси

Антиперспирант шариковый Rexona попал в список опасной продукции в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Шариковый антиперспирант «Rexona нежно и сочно», в том числе в составе наборов, запретили продавать в Беларуси. Он внесен в список опасной продукции Госстандарта.

Производитель продукции — ООО «Юнилевер Русь» (РФ, город Москва). Сообщается, что продукция не соответствует требованиям «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». При производстве антиперспиранта использован ингредиент Butylphenyl methylpropional.

