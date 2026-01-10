Шариковый антиперспирант Rexona попал в список опасной продукции в Беларуси

Шариковый антиперспирант «Rexona нежно и сочно», в том числе в составе наборов, запретили продавать в Беларуси. Он внесен в список опасной продукции Госстандарта.
Производитель продукции — ООО «Юнилевер Русь» (РФ, город Москва). Сообщается, что продукция не соответствует требованиям «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». При производстве антиперспиранта использован ингредиент Butylphenyl methylpropional.
Ранее мы писали, что 190 автомобилей извлекли из снежных заносов. Спасатели рассказали, как идет борьба с циклоном Улли-Фрэнсис в Беларуси.
Посмотрите на загадочные световые столбы Лунинца.
Прочитайте, что трамвай сошел с рельсов из-за снега в Минске: «Вагон удалось поставить на место».
Кроме того, синоптики сказали, что 10 января в Беларуси будет идти снег, а мороз усилится.