Reuters: четыре танкера, шедшие в «скрытом режиме» из Венесуэлы, вернулись назад

Накануне береговая охрана США захватила танкер Olina в Карибском бассейне. Сначала о задержании судна писали Reuters и The Wall Street Journal, потом информацию подтвердили в Южном командовании американской армии. WSJ утверждает, что танкер перевозил российскую нефть. Это пятое судно, захваченное США за последние недели за нарушение блокады и незаконный экспорт топлива из Венесуэлы. О «массовом побеге» танкеров от США из вод Венесуэлы писала также The New York Times. По данным газеты, большинство из них направились в Атлантический океан, в сторону Африки и Европы.