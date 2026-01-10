Ричмонд
Reuters: четыре танкера, шедшие в «скрытом режиме» из Венесуэлы, вернулись назад

В воды Венесуэлы вернулись по меньшей мере четыре загруженных танкера, вышедшие из Венесуэлы в начале января в «скрытом режиме». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявления венесуэльской госкомпании PDVSA и мониторинговой службы TankerTrackers.com.

Источник: AP 2024

По данным агентства, в прошлом месяце венесуэльские воды покинула флотилия из примерно 12 загруженных и трех пустых судов. Они нарушили эмбарго президента США Дональда Трампа, действующее с середины декабря. Оно свело экспорт нефти из Венесуэлы к минимуму, пишет Reuters.

США, уточняет агентство, перехватили только два судна — супертанкер M Sophia под панамским флагом и танкер класса Aframax Olina под флагом Сан-Томе и Принсипи. M Sophia конфисковали, а Olina был передан Венесуэле. Еще три судна из этой флотилии — Merope под панамским флагом, Min Hang под флагом Островов Кука и Thalia III под панамским флагом — были замечены в венесуэльских водах поздно вечером 9 января на спутниковых снимках.

Накануне береговая охрана США захватила танкер Olina в Карибском бассейне. Сначала о задержании судна писали Reuters и The Wall Street Journal, потом информацию подтвердили в Южном командовании американской армии. WSJ утверждает, что танкер перевозил российскую нефть. Это пятое судно, захваченное США за последние недели за нарушение блокады и незаконный экспорт топлива из Венесуэлы. О «массовом побеге» танкеров от США из вод Венесуэлы писала также The New York Times. По данным газеты, большинство из них направились в Атлантический океан, в сторону Африки и Европы.

