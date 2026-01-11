Производство меда в Молдове снизилось до минимума за последние 15 лет

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Пчеловодство в Молдове сильно пострадало в 2025 году из-за внезапных весенних заморозков, а производство меда упало примерно вдвое. Такие данные привел экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
По его информации, в прошлом году в Молдове было произведено всего около 2,5 тысячи тонн меда — минимум за последние 10−15 лет. Все это напрямую повлияло на доходы пчеловодов.
Также важным фактором стало снижение потребления меда на внутреннем рынке. Если в 2023 году на человека в среднем приходилось около 0,7 кг продукта, то в 2025 году этот показатель упал до 0,4 кг.
Частично удар сгладили рост экспорта и запасы предыдущих лет. По словам Ионицэ, в прошлом году молдавские пчеловоды экспортировали около 4,5 тысячи тонн меда, (из них примерно две тысячи тонн — из запасов прошлых лет) на сумму 13,8 миллиона долларов, что все равно ниже пиковых показателей прошлых лет.
По мнению эксперта, отрасль выжила не только за счет распродажи запасов, но и благодаря росту экспортных цен. Около 90% экспортируемого из Молдовы меда отправляется в страны ЕС. При этом закупочные цены на мед в регионе за год постепенно восстановились после падения в 2023—2024 годах, достигнув 3,3 доллара за килограмм в третьем квартале 2025, но остаются ниже зафиксированного в 2022 году максимума в 3,8 доллара.
В Молдове сейчас насчитывается примерно 212 тысяч пчелиных семей, что на 88 тысяч больше, чем десять лет назад.