Производство меда в Молдове снизилось до минимума за последние 15 лет

По мнению эксперта, отрасль выжила не только за счет распродажи запасов, но и благодаря росту экспортных цен. Около 90% экспортируемого из Молдовы меда отправляется в страны ЕС. При этом закупочные цены на мед в регионе за год постепенно восстановились после падения в 2023—2024 годах, достигнув 3,3 доллара за килограмм в третьем квартале 2025, но остаются ниже зафиксированного в 2022 году максимума в 3,8 доллара.